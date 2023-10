Foco no Boca Juniors e reservas em campo: veja escalação do Palmeiras contra o Bragantino

Prontos para os 90 minutos! O #MaiorCampeãoDoBrasil tá escalado! ?#AvantiPalestra #RBBxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/14pYzHF6Jj

? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 1, 2023

O Alviverde inicia a rodada na vice-liderança do Brasileirão ? sete pontos atrás do Botafogo ?, com 44 pontos conquistados em campanha de 12 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Por sua vez, o Bragantino quer ultrapassar o próprio Alviverde na tabela. A campanha do Massa Bruta é de 42 pontos, 11 triunfos, nove empates e quatro reveses.

No duelo entre as equipes no primeiro turno, o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Bragantino no Allianz Parque. Artur marcou para os donos da casa. Juninho Capixaba igualou em prol dos visitantes, com golaço marcado aos 25 minutos do segundo tempo.