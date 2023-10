Ex-Grêmio, brasileiro Douglas Costa é o líder em assistências do LA Galaxy na MLS

O atacante Douglas Costa parece ter reencontrado o bom futebol após passagem apagada no Grêmio, em 2021. O brasileiro de 33 anos é o líder em assistências do LA Galaxy na MLS.

Na atual temporada, o jogador disputou 15 jogos na competição, sendo 11 como titular, e distribuiu sete passes para gol. Ele é o nono na estatística na lista completa do torneio.

Além disso, o camisa 10 da equipe anotou um tento no Nacional norte-americano ? no empate por 3 a 3 contra o Portland Timbers, nesse sábado. Com isso, tem média de participação em gol a cada 108 minutos.