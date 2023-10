Endrick marca contra o Bragantino e finda jejum de 11 jogos com a camisa do Palmeiras

Depois de quase três meses sem balançar as redes, Endrick voltou a marcar um gol neste domingo (1). No duelo da 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Bragantino, a joia alviverde anotou o tento que inaugurou o placar no Estádio Nabi Abi Chedid.

A partida terminou, porém, em derrota da equipe palestrina. No segundo tempo, Eduardo Sasha ? de pênalti ? e Eric Ramires, já na 'bacia das almas', marcaram para o Massa Bruta: placar final de 2 a 1.