Em Paris, Duda e Ana Patrícia vencem etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia

Duda e Ana Patrícia superaram as americanas Nuss e Kloth por 2 a 1 (21/10, 18/21 e 15/13) e conquistaram o título da etapa Elite de Paris do Circuito Mundial de vôlei de praia.

Quarta conquista da dupla na temporada 2023 do torneio! Parabéns!

As atuais campeãs mundiais são número 1 do mundo no vôlei de praia. Há duas semanas, Duda e Ana Patrícia conquistaram seu primeiro título nacional juntas, no Circuito Brasileiro, em que venceram todas as etapas e ficaram com a conquista antecipadamente.