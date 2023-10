Destaque do Santos, Marcos Leonardo valoriza goleada contra Vasco: "Dá tempo para a gente trabalhar"

O atacante Marcos Leonardo, grande destaque da goleada do Santos contra o Vasco, valorizou o triunfo do Peixe na Vila Belmiro. Na visão do camisa 9, agora o grupo tem "tempo para trabalhar" e seguir pontuando no Campeonato Brasileiro.

"Grande jogo, a gente conversava entre nós que era hora de conseguirmos duas vitórias seguidas, muito feliz pela entrega de todos e pela vitória, que agora dá tempo para gente trabalhar, para no próximo jogo a gente pontuar. O Brasileiro é muito difícil e temos que pontuar o máximo possível. Agradecer a todos e especialmente aos torcedores, que fizeram o papel excelente deles", comentou ML ao Premiere.

O jovem também falou da confusão generalizada do segundo tempo, que gerou as expulsões de Lucas Lima e Rodrigo Fernández, que estava no banco de reservas. Soteldo provocou os vascaínos subindo em cima da bola e o tempo fechou na Vila Belmiro.