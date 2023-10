De olho na Libertadores, Diniz tira peso da derrota do Fluminense no Brasileiro

Com o planejamento voltado para a Libertadores, o Fluminense apostou em um time praticamente reserva contra o Cuiabá, neste sábado, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. A estratégia, contudo, foi prejudicada após a expulsão de Martinelli ainda no primeiro tempo. O time tricolor sucumbiu e perdeu por 3 a 0. O técnico Fernando Diniz analisou a partida e tirou o peso do resultado pensando no decisivo duelo com o Internacional.

"Não tem nada a ver com o jogo de hoje (contra o Cuiabá) com o de quarta-feira (o decisivo duelo com o Internacional). Quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida, tinha finalizado mais, tinha mais controle. Quando o Cuiabá tentava nos marcar mais alto, a gente saiu a maioria das vezes. A expulsão interferiu completamente no andamento do jogo e no resultado do jogo", iniciou Diniz.

"A gente jogando com um time já todo mexido e depois com um jogador a menos, com o calor que estava aqui, e alguns jogadores que tinham de ficar correndo distâncias muito longas, o jogo ficou mais físico, a gente resolveu tirar. A estratégia que a gente montou, acabou que a gente não conseguiu implementá-la com um jogador a menos. A gente teve de mudar o jeito de jogar e ainda assim, até o gol do Cuiabá, a gente não teve tanta chance, mas o jogo estava bastante controlado. A gente acabou falhando no primeiro gol e tomou o segundo de bola parada e daí em diante o jogo ficou mais controlado pelo Cuiabá, muito mais forte emocionalmente no jogo, e a gente não tinha muito mais força para buscar o empate", completou o técnico.