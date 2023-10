Cruzeiro empata com o América-MG e não consegue se afastar da zona de rebaixamento

O próximo embate do Cruzeiro acontecerá só no dia 14 de outubro, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o América-MG voltará antes aos gramados, no próximo domingo, em confronto com o Fortaleza na Arena Castelão.

O jogo

Jogando diante de sua torcida, o Cruzeiro teve dificuldades de criar chances no início, mas conseguiu abrir o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Nikão, Luciano Castán subiu mais alto que o marcador e cabeceou para o gol. A bola ainda tocou no travessão antes de morrer no fundo das redes.

Sete minutos mais tarde, o América-MG conseguiu responder em uma bela jogada de Benítez. O argentino recebeu a na entrada da área, limpou a marcação e chutou para o gol, colocando a bola com categoria no canto esquerdo de Rafael Cabral.

Na segunda etapa, o Cruzeiro teve dificuldades na criação e levou pouco perigo contra o gol adversário. A Raposa chegou a levar perigo aos 14 minutos, quando Wesley aproveitou o cruzamento de William e cabeceou para fora.