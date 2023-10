Corinthians se reapresenta e inicia preparação para decisão com Fortaleza

Depois da derrota de 2 a 1 no clássico com o São Paulo, o Corinthians voltou aos treinamentos neste domingo de olho no duelo com o Fortaleza. A equipe terá dois dias pra se preparar antes da partida de terça-feira, que acontecerá na casa dos adversários pela semifinal da Sul-Americana.

Os jogadores que estiveram em campo por mais de 45 minutos no Majestoso do último sábado fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Já os demais começaram o dia com atividades na academia, para depois ir ao campo e realizar o aquecimento e um treino com bola.