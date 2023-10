Corinthians é superado pelo Magnus no fim e fica com o vice do Paulista de fustal

Em duelo pela final do Campeonato Paulista de fustal, o Corinthians enfrentou o Magnus neste domingo pelo título da competição. Apesar de ter vencido no tempo normal por 2 a 1, o Timão ficou no 2 a 2 com o rival na prorrogação e ficou com o vice.

Por conta da vitória de 3 a 2 no jogo de ida, disputado no ginásio Wlamir Marques, o Magnus entrou na quadra da Arena Sorocaba com a vantagem do empate. Caso o jogo se encaminhasse para o tempo regulamentar, o time do interior de São Paulo levaria a melhor caso o placar continuasse igual.