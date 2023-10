Com futuro incerto no Corinthians, Cantillo volta ao time titular depois de mais de cinco meses

O auxiliar técnico Sidnei Lobo, que comandou o Corinthians no Majestoso, explicou em coletiva de imprensa o porquê da opção de Cantillo começar entre os titulares no Morumbi e analisou a atuação do camisa 24.

"A estratégia do jogo... Nós fizemos um treino. Priorizamos ficar com dois volantes por dentro, e ter jogadores com capacidade de passe, algo vertical, e Cantillo tem esse passe. Foi por esses dois dias que trabalhamos, algo que vimos que podia dar certo. Ele foi bem dentro de um momento, foi até onde pôde. Sabia que ia ter uma alteração para ele. Ao meu ver ele correspondeu, teve momentos que ele deu apoio, furou linhas. Foi pouco tempo, mas acredito que ele vai evoluir mais e vai nos ajudar.", analisou o auxiliar.

Canty de fato ajudou com alguns passes, especialmente nos primeiros minutos, mas pecou na parte defensiva. O jogador foi superado em alguns momentos por Lucas e não acompanhou Calleri no segundo gol tricolor. O atleta deixou o campo aos 12 minutos da segunda etapa para a entrada de Renato Augusto.

A titularidade do jogador também chamou atenção pelo fato de seu futuro ser incerto no Corinthians. Com contrato apenas até o final da temporada, a tendência é que Cantillo não siga no clube em 2024.

O volante colombiano deve ser apenas opção no banco de reservas no jogo contra o Fortaleza, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.