Com estreia de ex-Corinthians e um a menos, Nottingham Forest arranca empate do Brentford no Inglês

Do mesmo modo, o Brentford amplia jejum de triunfos na Premier League. Agora, são cinco compromissos seguidos sem vencer ? três igualdades e dois reveses. Dessa forma, aparece no 13º lugar, com sete unidades somadas.

Na próxima rodada, portanto, o Nottingham Forest visita o Crystal Palace, às 13h30 (de Brasília) de sábado (7), no Selhurst Park Stadium, em Londres (ING). Mais cedo, a partir das 11 horas, o Brentford enfrenta o Manchester United, em Old Trafford, em Manchester (ING).

O jogo entre Nottingham Forest e Brentford

Jogando diante do seu torcedor, o Nottingham Forest até chegou a abrir o marcador logo aos oito minutos do primeiro tempo, com o centroavante Taiwo Awoniyi. No entanto, o tento foi anulado por impedimento do nigeriano.

A situação dos donos da casa piorou aos 12 minutos da etapa complementar. Após falta na entrada da área, o VAR auxiliou para identificar que foi cometida pelo zagueiro Moussa Niakhate, que já tinha amarelo. Assim, o árbitro mostrou o cartão vermelho ao defensor senegalês.

Na cobrança da infração, Mathias Jensen lançou na área e a bola encontrou a cabeça de Christian Norgaard, que desviou para o fundo da rede e inaugurou o placar no City Ground.