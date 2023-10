Com duas vitórias seguidas, Marcelo Fernandes é efetivado como técnico do Santos

Marcelo Fernandes é o novo técnico do Santos. O auxiliar técnico foi efetivado após conversa com Alexandre Gallo, coordenador de futebol do clube. O profissional conseguiu respaldo interno após duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, contra Bahia e Vasco. Assim, o Peixe encerra a busca por um novo treinador, após a saída de Diego Aguirre.

Fernandes retornou ao Santos em agosto deste ano, como auxiliar fixo do clube, após ser mandado embora em meados de 2022. "Presuntinho", como é carinhosamente chamado, tem anos de serviços prestados no Alvinegro Praiano, auxiliando técnicos e sendo "tampão" em momentos de transição de trabalhos. O comandante, inclusive, conquistou o Campeonato Paulista de 2015 à beira do campo pelo Peixe.

Marcelo está com moral entre os santistas. Antes de a bola rolar para o jogo entre Santos e Vasco, os torcedores presentes na Vila cantaram em alto e bom som: "Ah! É presuntinho!".