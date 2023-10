Ceni contesta expulsão de Kanu no Bahia: "Erro grotesco"

"Para mim, ficou claro que é uma jogada de dentro para fora, não está indo em direção ao gol. Era um lance clássico de amarelo, como foi tomada a decisão de campo. (a expulsão) Foi decisivo para o resultado do jogo, muda, nos deixou com um jogador a menos, mais longe do gol adversário. Foi um erro grotesco", definiu o comandante do Bahia na entrevista coletiva deste sábado na capital carioca.

Rogério Ceni também foi questionado sobre o pênalti que deu a vitória ao Flamengo. Neste caso, o treinador preferiu evitar polêmicas, já que considerou o lance interpretativo. "Aqui no telão não deu para ver nada, mas o árbitro tem mais câmeras, não vou entrar na discussão", disse.

Por fim, Ceni não quis falar sobre as declarações no América-MG insinuando que o Vasco estaria sendo beneficiado para sair da zona de rebaixamento. O Bahia ocupa a zona da degola e é um dos adversários diretos do time carioca na disputa para se manter na elite do Brasileirão. "Com relação a esquema, não tenho nada a falar", alertou.