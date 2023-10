Campeões mundiais do São Paulo cantam para artilheiro: "Toca no Calleri que é gol"

Fabão, Júnior, Renan, Amoroso, Josué, Alex, Lugano e Roger, além do próprio Marco Aurélio Cunha, aparecem no vídeo em homenagem a Calleri. O encontro entre os ex-jogadores do São Paulo aconteceu em um evento na cidade de Campos do Jordão, interior paulista.

O São Paulo venceu neste sábado à noite o Corinthians de virada, no Morumbi. Depois de levar um gol de Romero no início do jogo, o Tricolor conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com dois gols de Calleri, e garantiu mais três pontos na classificação do Brasileirão 2023.