Campeão pelo Palmeiras, Antônio Carlos alerta sobre Cavani, mas crê em vaga contra o Boca

Apesar da confiança na classificação do Palmeiras, Antônio Carlos alertou sobre o perigo oferecido por Edinson Cavani. O atacante uruguaio deixou o futebol europeu na última janela de transferências, em julho, e chegou com muito prestígio no Boca Juniors. Apesar disso, marcou apenas um gol nos 10 jogos que disputou até o momento. Zago lembrou da sua capacidade de decidir partidas como a de quinta-feira.

"Ele vem sendo muito contestado na Argentina, porque todos esperavam que ele fizesse a diferença e até agora praticamente não jogou, não fez o que ele sabe fazer, que são os gols. Mas é sempre um jogador perigoso, é experiente, tem uma passagem muito boa pela Europa e pela seleção uruguaia. E aqui todos esperam que ele possa fazer a diferença, então a zaga do Palmeiras tem que estar atenta a todo minuto, porque é um jogador que em um determinado momento pode resolver uma partida", avaliou.

Palmeiras e Boca Juniors entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para decidirem a vaga na final da Libertadores. Com o empate por 0 a 0 no primeiro confronto, a equipe que vencer avança para a decisão e enfrenta o vencedor entre Fluminense e Internacional. Caso a igualdade permaneça no placar após os 90 minutos, o resultado será definido nos pênaltis.