Calleri desbanca Luciano como jogador mais efetivo do São Paulo em 2023

Jonathan Calleri desbancou Luciano como jogador mais efetivo do São Paulo em 2023 ao marcar os dois gols da vitória sobre o Corinthians, de virada, por 2 a 1, neste sábado, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os dois tentos anotados no Majestoso, Calleri chegou a 14 gols pelo São Paulo na atual temporada. Somadas as seis assistências, o camisa 9 do Tricolor contabiliza 20 participações em gols.

Luciano, por sua vez, liderava o ranking até o clássico deste sábado por somar 11 gols e oito assistências, sendo o principal "garçom" do São Paulo ao lado de Wellington Rato, que também tem oito passes para gol nesta temporada.