Brasil fica fora das Olimpíadas por equipes, mas garante vagas individuais na ginástica masculina

O Brasil está fora das Olimpíadas de Paris 2024 na ginástica artística por equipes masculinas. Com jovens ginastas, a Seleção Brasileira somou 245.295 pontos, o que deixou Arthur Nory, Bernardo Actos, Diogo Soares, Patrick Corrêa e Yuri Guimarães a uma posição do grupo dos 12 melhores, região de classificação ao próximo Jogos Olímpicos.

A pontuação dos brasileiros ficou 346 abaixo dos 245.461 somados pelos ucranianos, que ficaram com a 12ª posição. Assim, o Brasil garantiu uma vaga individual para o país nos Jogos de Paris, uma vez que terminou a competição entre as 15 primeiras equipes do mundo.

No individual geral, o maior destaque brasileiro foi o jovem Diogo Soares, que somou 81.064 pontos e também garantiu sua vaga nominal olímpica para a competição do próximo ano. Ele foi para a final do individual geral.