Brasil conquista a Copa América de futsal feminino pela sétima vez com vitória sobre a Argentina

A campanha perfeita da Seleção Brasileira de futsal feminino na Copa América foi coroada neste domingo com o título sobre a Argentina. O Brasil contou com gols de Débora Vanin e Amandinha para conquistar o heptacampeonato continental com uma vitória por 2 a 0 no Microestádio Malvinas Argentinas, em Buenos Aires.

As brasileiras fizeram uma competição impecável. A equipe venceu todos os seis jogos que disputou, foram 51 gols marcados e apenas um sofrido. Sua única vitória que não foi de goleada aconteceu justamente na final contra a Argentina. Antes, venceu todos seus compromissos por no mínimo sete gols de vantagem. Contra a Bolívia, na terceira rodada da primeira fase, venceu por 14 a 0.