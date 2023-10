Botafogo x Goiás: veja data, horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

Vindo de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, sendo a mais recente de 1 a 0 para o Corinthians, o Botafogo tenta reencontrar a vitória nesta segunda-feira. O líder com 51 pontos recebe o Goiás a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no encerramento da 25ª rodada. A ideia dos alvinegros é seguir com uma boa gordura na ponta, que seria administrada no restante do returno. O jogo terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Se o Botafogo fala em conquista de título, o Goiás tem planos bem mais modestos. O time, que vem de empate sem gols com o Flamengo em casa, aparece com apenas 26 pontos e precisa se afastar da zona de rebaixamento.