Boca poupa titulares e perde clássico para o River antes pegar o Palmeiras

Neste domingo, o Boca Juniors recebeu o River Plate no clássico pelo Campeonato Argentino e foi derrotado por 2 a 0, em plena La Bombonera, com gols de Salomón Rondón e Enzo Díaz.

Com o resultado, o Boca ocupa a sétima colocação do Grupo B com sete pontos somados, enquanto o River é o vice-líder do Grupo A, com 13 pontos, atrás apenas do Independiente.

Pensando na disputa das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras, o técnico Jorge Almirón escalou a equipe xeneize com reservas e apenas o goleiro Sergio Romero foi titular. No segundo tempo, já atrás do placar, Cavani, Barco, Fernandéz e Medina entraram em campo, mas não evitaram a derrota por 2 a 0 em casa.