Baixas importantes! Santos terá ausência de três titulares contra Palmeiras; confira

O Santos chega embalado para encarar o Palmeiras, com duas vitórias seguidas, mas terá a difícil missão de quebrar um jejum incômodo. A última vitória do Peixe contra o rival alviverde foi em outubro de 2019, com a equipe colecionando 12 duelos sem triunfar no clássico desde então.

Com a vitória diante do Vasco, o Santos saiu da zona de rebaixamento e pulou para a 15ª posição, com 27 pontos conquistados. Neste momento, Coritiba, América-MG, Bahia e Goiás estão no Z4.

O clássico contra o Palmeiras será no próximo domingo (8), no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília).