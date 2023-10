Atlético-MG faz arrancada em 8 jogos com quase 80% de aproveitamento

Se o começo do trabalho de Luiz Felipe Scolari no Atlético-MG foi cercado de dificuldades, agora a fase é muito boa, sobretudo após o triunfo deste sábado contra o Internacional, no Beira-Rio. O treinador pentacampeão mundial com a Seleção comemora uma sequência extremamente positiva no comando do clube mineiro, que já disputa com força a vaga na Libertadores da América 2024.

Nos últimos 8 jogos do Brasileirão, o Atlético-MG soma 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 19 pontos e 79,2% de aproveitamento. Segundo levantamento da SofaScore, o Galo é o time que mais pontuou neste período da competição nacional.