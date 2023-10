Atlético-GO vence Ceará no Castelão e cola no G4 da Série B do Brasileiro

O jogo

O início da partida em Fortaleza foi bastante agitado. Nos primeiros minutos ambas as equipes se propuseram a ir ao ataque e até criaram algumas oportunidades de gol, mas, com o passar do tempo, foram as defesas que prevaleceram.

Tanto o Ceará quanto o Atlético-GO se mantiveram firmes na transição defensiva, oferecendo poucos espaços que pudessem ser explorados pelo rival. Assim, os goleiros tiveram pouco trabalho ao longo da etapa inicial.

O segundo tempo também começou agitado, com algumas boas chegadas de Ceará e Atlético-GO. Mas, foram os visitantes quem abriram o placar no Castelão. Aos 22 minutos, Matheus Peixoto escorou de cabeça, e Luiz Fernando bateu com categoria, encobrindo o goleiro André Luiz para colocar o Dragão em vantagem.

Em desvantagem, o Ceará se jogou para o ataque nos minutos finais, permitindo contragolpes por parte do Atlético-GO, que só não ampliou porque André Luiz fez ótimas defesas em duas boas jogadas de Airton. Assim, coube ao Dragão se contentar com a magra, mas importante vitória em Fortaleza.