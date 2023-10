Atlético de Madrid vence Cádiz de virada e entra no G4 do Campeonato Espanhol

O Cádiz começou o jogo com tudo e foi quem abriu o placar logo aos 12 minutos com Lucas Pires. O jogador brasileiro, emprestado pelo Santos ao clube espanhol, aproveitou o cruzamento rasteiro no segundo pau para completar a bola para o fundo das redes e deixar sua equipe em vantagem.

E não demorou muito para o Cádiz ampliar. Embalados pelo gol, os visitantes chegaram ao segundo em uma ligação direta. O goleiro bateu tiro de meta, e Roger Martí ficou com a bola, saindo cara a cara com Oblak e encobrindo o goleiro do Atlético de Madrid com categoria.

Só que o Atlético de Madrid não se abateu e decidiu correr atrás do prejuízo. Antes do intervalo os donos da casa descontaram com Ángel Correa, que recebeu cruzamento na medida para cabecear no cantinho e recolocar os Colchoneros na partida.

Já no primeiro minuto do segundo tempo foi a vez de Molina esbanjar oportunismo ao ficar com o rebote do chute de Llorente e bater de primeira, firme, sem chances para o goleiro, deixando tudo igual no Cívitas Metropolitano.

Mas, o domingo era mesmo de Ángel Correa. Aos 21 minutos do segundo tempo, Molina arrancou pela direita e virou o jogo para Samuel Lino, que deixou para Saúl Ñíguez cruzar rasteiro para o camisa 10 do Atlético de Madrid apenas completar para o fundo das redes e garantir o importante e suado triunfo de virada sobre o Cádiz.