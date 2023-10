Após bater Corinthians, São Paulo ressalta 4 vitórias consecutivas em clássicos no Morumbi

O São Paulo deu ênfase ao seu retrospecto recente em clássicos disputados no estádio do Morumbi após o triunfo sobre o Corinthians por 2 a 1, de virada, no último sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, o clube publicou em suas redes sociais a contagem das quatro vitórias consecutivas nos últimos clássicos que jogou no Morumbi, contra Corinthians, Santos e Palmeiras.

O São Paulo venceu o Corinthians duas vezes no Morumbi nas últimas semanas, primeiro pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, batendo o rival por 2 a 0 e se classificando para a decisão do torneio. Já no último sábado foi a vez de o Tricolor novamente se impor diante do time alvinegro, desta vez por 2 a 1, de virada, pelo Brasileirão.