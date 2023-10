Al Nassr x Istiqlol Dushanbe: confira onde assistir ao jogo do time de Cristiano Ronaldo na Champions League da Ásia

Apesar de um começo de temporada um pouco complicado, o Al-Nassr está em ótima fase, e busca agora, a 10ª vitória consecutiva.

Mesmo com o time comandado por Luís Castro sendo o grande favorito para o jogo, o clube saudita não terá vida simples. O Istiqlol Dushanbe está a mais de quatro meses sem ser derrotado. A última vez que o clube do Tajiquistão perdeu, foi no dia 28 de maio, e desse tempo para cá, o clube disputou oito partidas, com cinco vitórias e três derrotas.