Ainda sem Messi, Inter Miami marca no final e empata com New York City pela MLS

O Inter Miami está sofrendo sem poder contar com Lionel Messi e, neste sábado, seguiu longe da vitória com um empate por 1 a 1 contra o New York City. Pela 30ª rodada da conferência leste da MLS, a liga norte-americana, a equipe buscou o empate nos acréscimos, no Lockhart Stadium.

Messi não entra em campo desde o dia 7 de setembro, quando marcou o gol da vitória da Argentina sobre o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Sem o craque, o Inter Miami não vence há três jogos. No último deles foi derrotado pelo Houston Dynamo, na final da Copa dos Estados Unidos.

Com o resultado deste sábado, a equipe ficou na 13ª colocação da conferência leste da MLS, com 33 pontos. Seu próximo compromisso será na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Chicago Fire, fora de casa. O New York City é o oitavo colocado, com 38, e visita o DC United na próxima rodada.