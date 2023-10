Africanos dominam primeira edição do Mundial de corrida de rua

Os africanos, especialmente os quenianos, dominaram a disputa da primeira edição do Campeonato Mundial de corrida de rua, realizada neste domingo, na cidade de Riga, na Letônia. As provas foram disputadas com temperaturas que variaram entre 15 e 17 graus. O Brasil disputou a competição com 11 aletas, com destaque na milha (1.609 m) para Jaqueline Weber, com recorde nacional, e Guilherme Kurtz, com melhor marca pessoal.

Na meia maratona, o domínio absoluto foi do Quênia, que conquistou as medalhas de ouro, prata e bronze no feminino e no masculino. Peres Jepchirchir foi a campeã, com 1h07min25s, seguida de Margareth Chelimo Kipkemboi (1h07min26s) e de Catherine Amanang'Ole (1h07min34s).

A prova contou com 72 participantes. Valdilene dos Santos Silva foi a brasileira mais bem colocada, terminando em 42º lugar (1h14min54s) com o seu melhor resultado da temporada. Aline de Freitas ficou em 56º (1h17min51s, recorde pessoal), enquanto Larissa Moreira Quintão completou os 21,097 km em 60º (1h18min54s). Já Jenifer do Nascimento Silva abandonou.