Abel lamenta deslizes e diz que dificilmente Botafogo perde o Brasileirão

Importância da questão mental para a partida contra o Boca Juniors

"Eu não vivo do 'se'. Se minha avó tivesse rodas, seria um caminhão. O que posso dizer é que jogos de Libertadores são jogos diferentes. Posso falar da minha experiência. É um jogo decisivo, é um jogo em nossa casa, seguramente terá uma história que só saberemos no fim. Vamos nos preparar para ela, só isso que posso te dizer. Não vivemos com o 'se', vivemos com os fatos e com realidade. O que controlamos é a preparação para esse jogo, contar com alguns jogadores que atuaram aqui... é verdade que perdemos, mas aprendemos muito. Essa equipe que vocês viram, nossa 'segunda linha', fizeram um primeiro tempo extraordinário. Foi uma pena, porque mereciam ter chegado ao final da primeira parte com outro resultado, que nos garantiria a margem de sofrer um gol no segundo tempo. Foi uma pena, porque o Bragantino só entrou no jogo depois do pênalti. Estavam com dificuldades de chegar na nossa defesa. Quinta-feira é um jogo diferente, na nossa casa, com nosso público e vamos contar com a ajuda deles para voltarmos à final."

Posicionamento do Endrick

"Quando o Endrick é bom? Quando tem espaço nas costas, utiliza sua velocidade — ainda mais marcante. Drible, finalização... nisto, ele é forte. Quando jogamos contra equipes que jogam em bloco baixo, com pouco espaço... também nos ajuda, é um jogador de 17 anos. Ele e Luís Guilherme jogaram muito bem. Esta equipe tem presente e futuro. O que o futebol brasileiro às vezes não tem é paciência. Erros nesse processo de formação, jogos em que as coisas não vão correr tão bem... algumas vezes ganhamos, outras aprendemos. Dar os parabéns ao Bragantino. Poderíamos ter saído daqui com outro resultado, mas futebol é eficácia, é não cometer os deslizes que cometemos. Tenho certeza que os jogadores que atuaram quiseram fazer seu melhor, fizeram uma belíssima primeira parte. Bragantino tem sempre jogado da mesma maneira, nos últimos quatro ou cinco jogos o (Pedro) Caixinha não tem alterado a equipe praticamente. Na minha opinião, os jogadores estiveram muito bem hoje."

Análise do jogo

"É o pênalti. Até os 60 minutos, zero (chances contundentes do Bragantino). Depois, sim, carregaram, tiveram mais ritmo de jogo, volume. Mas, até o pênalti, estávamos completamente por cima (do jogo). Como disse, foi uma pena o primeiro tempo. Aquelas duas (finalizações) que bateram na trave, uma poderia ter entrado. Nas outras chances que tivemos, poderíamos ter feito mais um ou dois gols. Teríamos margem caso algo acontecesse no segundo tempo, o que aconteceu."