Veja mudanças táticas que Mano Menezes pretende implementar no Corinthians

O técnico Mano Menezes já identificou alguns problemas no Corinthians e pretende implementar mudanças táticas na equipe neste primeiro momento, buscando melhora coletiva. O treinador tem até o momento apenas dois treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava, mas já tem em mente o que fazer para melhorar o desempenho do Alvinegro.

Mano quer um Corinthians mais "próximo". Basicamente, quer que o time esteja mais agrupado tanto no momento defensivo, como no ofensivo. O treinador identificou que a equipe vem atuando de forma espaçada, o que dificulta a circulação da posse e prejudica o conjunto no momento da transição defensiva.

"Vamos trabalhar para que a equipe esteja mais próxima, assim se corre menos e ficamos mais com a bola, para se desgastar menos. Vamos tentar como conceito de jogo trazer esse fundamento para o time", comentou o técnico na sexta-feira, em entrevista coletiva.