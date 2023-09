Tchau, veteranos? Mano explica importância dos experientes no Corinthians, mas reforça confiança na base

O treinador já trabalhou com seis veteranos no próprio Corinthians, contabilizando as duas passagens anteriores: Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Paulinho e Renato Augusto. Desses, apenas Paulinho está fora de combate, devido a lesão ligamentar no joelho.

Nomes como Gil, Fábio Santos e Renato Augusto possuem contrato com o Corinthians apenas até final desta temporada e não é certo que seguirão no clube em 2024. Cássio e Fagner possuem vínculos mais longos e Paulinho terá seu trato renovado por conta da contusão.

Por outro lado, Mano aproveitou a coletiva de apresentação para reforçar como utilizar jovens da base sempre foi uma marca em seu trabalho. O treinador inclusive citou exemplos no próprio Corinthians, quando lançou Filhos to Terrão.

"Eu sempre trabalhei com jovens, por onde passei. Aqui tinha Dentinho e Lulinha, em um momento muito difícil, de Série B. Na segunda passagem, colocamos Malcom com 17 anos e foi titular com Paolo Guerrero, Arana... Sempre por onde passamos colocamos jogadores e trabalhamos na formação final deles. É difícil, vai oscilar, são jovens. Lá dentro as pessoas não querem saber disso, não pode errar, se não é crucificado. É a realidade dos clubes brasileiros de forma geral. O nível técnico dos jogadores são parecidos. Na medida que você tem jovens feitos em casa e que podem preencher o elenco, você está guardando dinheiro para fazer um investimento diferenciado, que vai dar sustentação para os jovens da base. Vai ser assim", disse o treinador.

Vanderlei Luxemburgo, antecessor de Mano, ficou marcado por dar muitas chances para jovens. Pelas falas do novo técnico, a tendência é que os garotos sigam tendo espaço no profissional do Corinthians.