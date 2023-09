Sub-12 do Santos aplica goleada de 7 a 1 sobre o Referência no Campeonato Paulista

Apesar do resultado negativo no tempo normal, o Santos conseguiu somar o ponto extra na disputa de pênaltis. Fernando Amaral foi quem de destacou, defendendo duas cobranças e garantindo a vitória de 4 a 2 para o Peixe.

Mesmo com o revés no tempo normal, o sub-14 segue na segunda colocação do grupo 4, indo a 19 pontos com a vitória nos pênaltis.

As duas categorias retornarão ao gramado diante do São Bernardo, no próximo domingo. Enquanto os mais novos jogarão às 14h, os mais velhos atuarão às 15h45 no CT Rei Pelé, em Santos (SP).