Suárez marca, e Grêmio busca empate contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Abrindo a 25ª rodada do Brasileirão, Fortaleza e Grêmio empataram por 1 a 1, neste sábado, na Arena Castelão, com gols de Thiago Galhardo e Luis Suárez.

O resultado manteve as equipes em suas respectivas posições, mas ainda podem ser ultrapassados na rodada. O Leão do Pici permanece na oitava colocação, com 39 pontos, e o Tricolor gaúcho segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 44.

