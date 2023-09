Sporting sofre, mas vence o Farense e assume a liderança do Campeonato Português

Em compromisso válido pela sétima rodada do Campeonato Português, o Sporting visitou o Farense no Estádio de São Luís e venceu por 3 a 2. Gyokeres (duas vezes) e Pedro Gonçalves fizeram os gols da vitória dos visitantes, enquanto Mattheus Oliveira (duas vezes) descontou neste sábado.

Com o resultado, o Sporting chegou à primeira colocação da competição, com 18 pontos. O clube acabou ultrapassando o Benfica, que venceu o Porto na última sexta-feira e havia virado o novo líder do Português.

Agora, o Sporting volta suas atenções para a Liga Europa, já que enfrentará a Atalanta em casa nesta quinta-feira. Do outro lado, o Farense, que tem seis pontos e é o 12º colocado do campeonato, enfrentará o Vizela no próximo sábado.