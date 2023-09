Sem atacante Rossi, Vasco divulga lista de relacionados para duelo contra o Santos

O Vasco divulgou na tarde deste sábado a lista de relacionados para o duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade fica por conta da ausência do atacante Rossi, com lesão na posterior da coxa direita.

O jogador sentiu a contusão no último compromisso do Gigante da Colina ? a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG. Ele foi titular no jogo, mas saiu aos 15 minutos do segundo tempo com dores na região.

Além do camisa 31, o departamento médico do Cruzmaltino conta com Robson, Erick Marcus e Gabriel Dias, que também são baixas para o embate deste domingo. Ao todo, 23 atletas foram selecionados.