Seleção Brasileira vence Catar na estreia do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Na manhã deste sábado, a Seleção Brasileira enfrentou o Catar na estreia do Pré-Olímpico de vôlei masculino, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), e venceu por 3 sets a 0. As parciais da partida foram 25 a 16, 25 a 19 e 26 a 24.

Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo A do torneio. As demais equipes da chave ? Itália, Cuba, Irã, Alemanha, Ucrânia e República Tcheca ? completam a primeira rodada da competição ainda neste sábado.

Por fim, o Brasil volta à quadra já neste domingo, quando encara a seleção da República Tcheca. O jogo está previsto para as 10 horas (de Brasília), novamente no Maracanãzinho ? palco de todos os duelos do grupo.