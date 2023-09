São Paulo terá força máxima, e Corinthians manda a campo time alternativo; veja escalações

Chegou a hora da bola rolar para o último Majestoso do ano. São Paulo e Corinthians estão oficialmente escalados para o jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Morumbi. Enquanto os mandantes vão a campo com força máxima, o Timão inicia o clássico com uma equipe alternativa.

O Tricolor vem a campo com: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Calleri.

Esse é o primeiro jogo do time considerado titular do São Paulo após a conquista da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, contra o Coritiba, o técnico Dorival Júnior apostou em uma formação alternativa para iniciar a retomada no Campeonato Brasileiro, acabando com um jejum de oito jogos sem vitória na competição.