São Paulo provoca Corinthians e chama reclamações do rival de "choro"

O São Paulo não deixou barata a vitória de virada sobre o Corinthians, por 2 a 1, neste sábado, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passado o clássico, o Tricolor fez questão de provocar o rival pelas redes sociais por causa das reclamações feitas sobre a arbitragem no apito final.

Na saída de campo, Renato Augusto manifestou seu descontentamento com a atuação de Flávio Rodrigues de Souza, acreditando que Felipe Augusto sofreu falta de Diego Costa na suposta origem do lance do segundo gol do São Paulo.

O Tricolor, por sua vez, foi às redes sociais chamar a reclamação de Renato Augusto de "choro".