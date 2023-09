São Paulo entra em campo com faixa de luto após morte de torcedor em festa do título

O São Paulo entrou em campo neste sábado, no clássico contra o Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, com uma faixa de luto em homenagem ao torcedor Rafael Garcia, morto nas imediações do estádio após a conquista inédita da Copa do Brasil.

Rafael Garcia era deficiente auditivo e membro da principal Organizada do São Paulo, a Torcida Independente. As investigações sobre o caso prosseguem, mas já se sabe que o torcedor acabou falecendo durante o confronto entre policias militares e são-paulinos nas imediações do estádio.

Rafael Garcia foi encontrado com um ferimento na cabeça. A delegada IValda Aleixo, que chefia o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo (DHPP), admitiu que uma munição utilizada pela Polícia Militar acabou atingindo o torcedor são-paulino.