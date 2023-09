SPFC e Corinthians duelam pela 1ª vez após Copa do Brasil; o que mudou

A tarde deste sábado reserva mais um clássico entre São Paulo e Corinthians nesta temporada. A partir das 18h30 (de Brasília), os rivais entram no gramado do Morumbi e se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há pouco mais de um mês, as equipes travaram um duelo histórico pela semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o Tricolor levou a melhor após reverter o resultado do jogo de ida do confronto (2 a 1), e carimbar a vaga na grande final por meio de Wellington Rato e Lucas Moura, que marcaram os gols na vitória por 2 a 0.

Dali em diante, muita coisa mudou. O São Paulo não só disputou a decisão como a venceu. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior bateu o Flamengo por 2 a 1 no placar agregado, garantindo a conquista de um troféu inédito ao clube.