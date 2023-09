São José-RS x Operário: veja data, horário e onde assistir ao jogo da Série C do Brasileirão

Neste domingo, às 16h, o São José-RS recebe o Operário no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre. O jogo é válido pela 5ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C. A partida terá transmissão da DAZN (plataforma de streaming).

O São José chega para o jogo com apenas uma vitória em quatro jogos, somando quatro pontos e ocupando a 3ª posição do grupo. O Operário também tem apenas uma vitória, e ocupa a 4ª colocação do grupo, com apenas três pontos.

As duas equipes disputam a última vaga do Grupo A, que da acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, com o São Bernardo, isso porque, o Brusque já está matematicamente classificado.