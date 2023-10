São Bernardo e Volta Redonda se aproximam do acesso com vitória na Série C

A briga pela pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro ganhou ainda mais fogo neste sábado, em que São Bernardo e Volta Redonda venceram. Pela quinta rodada da segunda fase, o Bernô superou o Brusque por 2 a 0, enquanto os cariocas bateram o Botafogo-PB por 2 a 1.

O São Bernardo contou com o apoio da sua torcida e gols de Alex Reinaldo e Silvinho no segundo tempo para vencerem. Foi a primeira derrota do Brusque na segunda fase da Série C. Os catarinense já garantiram o acesso para a segunda divisão e lideram o grupo com 12 pontos.

O resultado levou o Bernô de volta à zona de classificação do Grupo A, na segunda colocação, com sete pontos. Agora, os paulistas precisam torcer para o São José não vencer. Caso isso aconteça, basta uma vitória para garantirem o acesso. Na última rodada, a equipe enfrentará o Operário-PR, lanterna do grupo, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Germano Kruger.