Santos x Vasco: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Responsável por dirigir a equipe em Salvador, o interino Marcelo Fernandes ganhou um voto de confiança da torcida e estará novamente no banco de reservas do Alvinegro Praiano. Em caso de triunfo, o auxiliar tem a chance de ser efetivado no cargo.

E a tendência é que o Santos repita a sua escalação. Steven Mendoza deve ser o único desfalque. O atacante se recupera de um estiramento na panturrilha direita e é dúvida para a partida. Em compensação, o volante Rodrigo Fernández reforça a equipe após cumprir suspensão.

Do outro lado, o Vasco está em ascensão no Brasileirão. O time faz uma das melhores campanhas do segundo turno e subiu para a 15ª colocação, com 26 pontos.

O Cruzmaltino vem de três vitórias seguidas. A última derrota da equipe foi em 27 de agosto, para o Palmeiras. Desde então, são três triunfos e um empate.