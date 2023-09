Santos fica no empate com o Ibrachina pelas quartas de final do Paulista sub-15

Em compromisso válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista sub-15, o Santos ficou no 0 a 0 com o Ibrachina. A partida de ida do confronto aconteceu neste sábado no CT Rei Pelé, em Santos (SP).

Com a igualdade no placar, os Meninos da Vila terão que decidir a vaga para a semifinal na casa do adversário. O confronto na Ibrachina Arena, em São Paulo (SP), acontecerá no próximo sábado, às 9 horas (de Brasília).

Também pelo estadual, o sub-17 do Santos enfrentou o Bragantino e acabou sendo derrotado por 3 a 0. O duelo pelas quartas do Campeonato Paulista da categoria ocorreu em Jarinu (SP).