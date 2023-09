Samuel Xavier lamenta derrota do Fluminense para o Cuiabá, mas foca na Libertadores

O Fluminense novamente teve de lidar com a situação de ficar com um jogador a menos. Neste sábado, Martinelli foi expulso na reta final do primeiro tempo. O time carioca sucumbiu na etapa final e perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira, Samuel Xavier deixou o Fluminense em inferioridade numérica na partida contra o Internacional, válida pela semifinal da Libertadores. O lateral-direito, suspenso na competição continental, liderou um time praticamente reserva do Tricolor neste sábado. Focado na Libertadores, o técnico Fernando Diniz nem sequer levou a maioria dos titulares para Cuiabá.