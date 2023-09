Renato Augusto questiona arbitragem após derrota do Corinthians no Majestoso: "Foi falta no segundo gol"

O meia Renato Augusto ficou na bronca com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, após a derrota do Corinthians para o São Paulo por 2 a 1, neste sábado. Na visão do camisa 8, o atacante Felipe Augusto sofreu falta na origem do segundo gol de Calleri.

"Foi falta no segundo gol do São Paulo, saiu a chuteira do Felipe. Nos segundo tempo, foi muito parado o jogo. Chamávamos o Flávio várias vezes, falando que estava demorando muito para sair a jogada. E ele só deu 5 minutos. Ele pede paciência, mas fazer o quê. É trabalhar para o jogo de terça", comentou o meia ao Premiere.

Na visão do ídolo corintiano, o Timão começou bem o Majestoso mas recuou muito após abrir o placar. Renato e seus companheiros agora focam em descansar e trabalhar para o jogo decisivo de terça-feira, contra o Fortaleza.