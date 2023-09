RB Bragantino x Palmeiras: confira onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

No torneio de pontos corridos, o Verdão está na vice-liderança, com 44 pontos, sete a menos que o líder, Botafogo. Além de nenhum desfalque por suspensão, o técnico Abel Ferreira ainda contará com o retorno de Flaco López, que cumpriu suspensão na derrota contra o Grêmio.

O RB Bragantino, por sua vez, terá o retorno de quatro atletas: Léo Ortiz, recuperado de um estiramento do músculo abdominal, e Aderlan, Sasha e Helinho, que cumpriram suspensão na última rodada.

O Massa Bruta é o quarto colocado do Brasileirão, com 42 pontos. O primeiro fora da zona de classificação para a Libertadores é o Flamengo, sétimo colocado, com 40.