Rafinha vibra com vitória no Majestoso e garante que se aposentará em 2024: "Já decidi"

Rafinha saiu de campo com um sorriso de orelha a orelha após a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, de virada, por 2 a 1, neste sábado, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o clássico, o lateral direito comemorou o resultado e voltou a falar sobre sua aposentadoria, prevista para 2024.

"A gente tem que ver que a euforia é do torcedor. Vínhamos de maus resultados no Brasileiro. Graças a Deus, conseguimos um bom resultado na quarta-feira. Depois do jogo contra o Flamengo, o Dorival chamou atenção da gente, tínhamos que nos concentrar no Brasileiro, nosso time é muito forte. É difícil jogar o Brasileiro com toda força tendo uma final de Copa do Brasil para disputar, mas, graças a Deus, hoje conseguimos fazer um grande jogo", disse Rafinha ao Premiere.

"Saímos atrás, o Corinthians tem uma grande equipe, com grandes jogadores, e é clássico. Clássico é clássico, meu velho. Tivemos chances para fazer mais gols. Parabenizar todo mundo. Temos uma semana cheia para trabalhar. Vitória no clássico, segunda vitória consecutiva", completou.