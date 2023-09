PSG empata com Clermont e desperdiça chance de retomar liderança do Francês

Na tarde deste sábado, o Paris Saint-Germain visitou o Clermont, pela sétima rodada do Campeonato Francês, no estádio Gabriel-Montpied, em Clermont-Ferrand (FRA), e empatou sem gols.

Assim, o PSG não consegue engatar a segunda vitória consecutiva e desperdiça chance de reassumir a liderança da competição. Com o resultado, a equipe segue na vice-liderança, com 12 pontos, um atrás do Brest, que ainda joga na rodada.

Por sua vez, os donos da casa seguem sem triunfar no torneio. Após sete compromissos, o time soma cinco derrotas e dois empates. Com isso, ocupa a penúltima colocação, à frente apenas do lanterna Lyon, que tem um jogo a menos.