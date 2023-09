Portuguesa Santista e São José avançam nas semis e farão a final da Copa Paulista

A Copa Paulista teve seus dois finalistas definidos neste sábado. Em Piracicaba, a Portuguesa Santista superou o XV de Piracicaba por 1 a 0 e garantiu uma das vagas. Já em São José, o time da cidade superou o Grêmio Barueri por 2 a 0 e também estará na decisão.

Depois de ficar no 1 a 1 no Ulrico Mursa, em Santos, a Portuguesa conseguiu buscar o resultado no Barão da Serra Negra graças a Anderson Magrão. O atacante aproveitou o cruzamento de Franco pela esquerda e subiu na segunda trave para tocar de cabeça e marcar aos 18 do segundo tempo o único tento do duelo com o XV.